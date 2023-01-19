В Волгограде судят мужчину, который заживо сжег знакомого из-за 15 тысяч рублей

Обвиняемому грозит пожизненное заключение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют в жестоком убийстве, мошенничестве, разбое и поджоге квартиры. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, волгоградцу грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Следователи областного СУ СКР собрали достаточно доказательств вины обвиняемого. В 2020 году он, имея долги, решил ограбить знакомого, у которого были деньги на покупку квартиры. Придя к нему домой, волгоградец с помощью специального средства усыпил приятеля. Обыскав жилье, он нашел лишь 15 тысяч рублей, а также отправил сообщение с телефона потерпевшего о том, что его долги закрыты. Затем поджег диван и ушел. Хозяин заживо сгорел.

- Выявлены еще два эпизода противоправной деятельности обвиняемого - путем мошенничества он получал от знакомых денежные средства за оказание ряда услуг, однако взятые на себя обязательства впоследствии не выполнял, - уточнили в прокуратуре.

Мужчина отрицает свою вину. Сейчас он под стражей. Дело рассмотрит Волгоградский облсуд.