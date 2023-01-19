В Волжском полторы недели ищут 43-летнего мужчину с седыми волосами

Фото: Лиза Алерт.

В Волжском вот уже полторы недели ведутся поиски 43-летнего Вячеслава Кондратьева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома 11 января 2023 года и не вернулся. На звонки не отвечает, никаких известий о возможном местонахождении близкие не получали. Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы и к добровольцам. «Лиза Алерт» распространяет ориентировку на пропавшего мужчину.

Рост Вячеслава – 190 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. На нем были черная куртка, синие джинсы и черные кроссовки.

Просьба сообщить информацию о возможном местонахождении Вячеслава по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.