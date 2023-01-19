Житель Волгограда отдал лжеброкерам 6,5 млн рублей

Волгоградец оформил кредит на 6,5 млн рублей, которые достались аферистам Фото: Мария ЛЕНЦ

37-летний монтажник предприятия из Волгограда лишился 6,5 миллиона рублей. Он стал жертвой мошенников. Мужчине в интернете пообещали гарантированное и быстрое приумножение денег на бирже. Волгоградец оформил кредит на 6,5 миллиона и с ноября начал вносить средства на счет брокера. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На счету волгоградца прибыль постоянно росла. Но когда он захотел вывести средства, у него ничего не вышло. Тогда мужчина обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

В региональном Главке МВД в очередной раз напомнили, что нельзя верить сообщениям, в которых обещают легкий и быстрый заработок. На такие уловки идут аферисты.