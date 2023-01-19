В Волгограде судят банду организаторов азартных игр в трех регионах страны

Дело передано в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 января прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение в отношении организаторов незаконных азартных игр в арендуемых помещениях в Волгоградской, Саратовской и Самарской областях. Под суд идут три организатора и пять участников, в том числе бывших полицейский, который предупреждал сообщников о проверках правоохранительных органов. Подпольные казино работали на территории трех регионов с августа 2020 по июль 2021 года.

- Организаторами преступного сообщества была разработана схема, согласно которой в ряде регионов открывались офисы общественной организации спортивных настольных игр. При этом легальное оборудование модифицировалось электронными терминалами и программным обеспечением для проведения азартных игр, - уточнили в прокуратуре.

Преступников задержали сотрудники волгоградского УЭБиПК, дело расследовали в СК региона. обвиняемые так и не признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей.