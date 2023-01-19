В Волгоградской области спроектируют новый профилакторий почти за 9 млн рублей

Профилакторий построят в Палласовском районе. Фото: Архив "КП". Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области заключили контракт с компанией, которая подготовит проект строительства профилактория в Палласовском районе. Учреждение планируется возвести в поселке Кумысолечебница. Как рассказали в региональном комитете строительства, профилакторий войдет в структуру Волгоградского областного противотуберкулезного санатория «Палласовский»

Победитель торгов спроектирует учреждение за 8 миллионов 936 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок. Всего в аукционе принимали участие 7 компаний. По медико-техническому заданию профилакторий в Заволжье должен состоять из двух спальных корпусов на 120 мест со столовой, пищеблоком, вспомогательными и техническими помещениями. Будут одноместные, двухместные и четырехместные палаты. Рядом со зданиями планируют сделать подъезды для автомобилей, стоянку, освещение, высадить деревья и кустарники.

Подрядчик должен подготовить проект профилактория за 12 месяцев c учетом прохождения экспертизы в ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» и подготовки документации.