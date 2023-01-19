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НовостиПроисшествия19 января 2023 7:21

Под Волгоградом нашли крупную партию «незамерзайки» со спиртом

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 36-летней предпринимательницы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В жидкости нашли спит.

В жидкости нашли спит.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская полиция обнаружила крупную партию «незамерзайки» с метиловым спиртом. Контрафактный товар покупала и перепродавала 36-летняя предпринимательница из Городищенского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД региона, нарушительницу вычислили сотрудники УЭБиПК.

- По версии оперативников, злоумышленница приобретала нелегальный товар у неустановленных лиц в других регионах. Затем перевозила продукцию на территорию базы, где сбывала её через знакомых физическим и юридическим лицам, - уточнили в полиции.

На базе полицейские нашли порядка 50 тысяч литров некачественной стеклоомывающей жидкости стоимостью более 2 миллионов рублей. на товаре не было маркировки. Из заявленных на упаковке 5 литров по факту было чуть более 4 литров. Теперь на предприимчивую женщину, которая ради заработка обманывала покупателей и нарушила закон, могу возбудить уголовное дело.