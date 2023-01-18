В Волгограде заключили контракт с фирмой из Чувашии на реконструкцию Сурского сквера за 57 млн

В парке появится 4 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек. Фото: центр ВЯЗ.

В Волгограде до конца 2023 года приведут в порядок Сурский сквер – договор с подрядчиком уже подписан, сообщают городские власти. Победителем аукциона стала компания из Чувашии. ООО «Волгаинвестстрой» предложила на аукционе самую низкую цену: работу компания готова выполнить за 57,2 млн. Напомним, изначально мэрия планировала выделить на объект 73,8 млн рублей.

По информации администрации города, контракт с подрядчиком подписал заказчик работ – муниципальное учреждение «Волгоградзеленхоз». Заказчик должен проследить, чтобы все работы были выполнены в срок и в полном объеме. Сделать предстоит немало: вырубить старые деревья, демонтировать старые скамейки и детскую площадку, и на освободившейся территории обустроить 4 тысячи квадратных метров тротуаров, установить фонари, смонтировать полив, высадить более 200 деревьев и кустарников, поставить новую мебель, теневые навесы, а также сделать фонтан и площадку для установки скульптурной композиции в честь строителей Сталинграда.

В новом общественном пространства появится два детских уголка: один для детсадовцев, второй для горожан с детьми.