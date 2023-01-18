Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 15:22

В Волгограде заключили контракт с фирмой из Чувашии на реконструкцию Сурского сквера за 57 млн

Подрядчик предложил выполнить благоустройство на 16 млн дешевле, чем изначально планировали власти
Источник:kp.ru
В парке появится 4 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек. Фото: центр ВЯЗ.

В парке появится 4 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек. Фото: центр ВЯЗ.

В Волгограде до конца 2023 года приведут в порядок Сурский сквер – договор с подрядчиком уже подписан, сообщают городские власти. Победителем аукциона стала компания из Чувашии. ООО «Волгаинвестстрой» предложила на аукционе самую низкую цену: работу компания готова выполнить за 57,2 млн. Напомним, изначально мэрия планировала выделить на объект 73,8 млн рублей.

По информации администрации города, контракт с подрядчиком подписал заказчик работ – муниципальное учреждение «Волгоградзеленхоз». Заказчик должен проследить, чтобы все работы были выполнены в срок и в полном объеме. Сделать предстоит немало: вырубить старые деревья, демонтировать старые скамейки и детскую площадку, и на освободившейся территории обустроить 4 тысячи квадратных метров тротуаров, установить фонари, смонтировать полив, высадить более 200 деревьев и кустарников, поставить новую мебель, теневые навесы, а также сделать фонтан и площадку для установки скульптурной композиции в честь строителей Сталинграда.

В новом общественном пространства появится два детских уголка: один для детсадовцев, второй для горожан с детьми.