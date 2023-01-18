В Волгоградской области на предприятии загорелась нефть

Пожарные тушат загоревшуюся нефть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области 18 января загорелось нефтегазовое предприятие «Новоникойл». Сообщение о пожаре диспетчеру пожарно-спасательной службы поступило в 16.19. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что на предприятии горит сырая нефть. Площадь пожара устанавливается, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Пожару присвоен второй ранг из пяти. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Пожарные тушат загоревшуюся нефть.

Что стало причиной возгорания, еще предстоит выяснить. Информация уточняется.