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НовостиПроисшествия18 января 2023 14:27

В Волгоградской области на предприятии загорелась нефть

Пожар возник на нефтегазовой базе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Пожарные тушат загоревшуюся нефть

Пожарные тушат загоревшуюся нефть

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области 18 января загорелось нефтегазовое предприятие «Новоникойл». Сообщение о пожаре диспетчеру пожарно-спасательной службы поступило в 16.19. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что на предприятии горит сырая нефть. Площадь пожара устанавливается, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Пожару присвоен второй ранг из пяти. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Пожарные тушат загоревшуюся нефть.

Что стало причиной возгорания, еще предстоит выяснить. Информация уточняется.