Видео с места смертельного ДТП с маршруткой в Кировском районе Волгограда опубликовало МВД

Трое пассажиров маршрутки погибли, в больницы везут троих детей и троих взрослых. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Видео с места ДТП в Кировском районе района, где в столкновении маршрутки №8с и «Камаза» погибли три человека и пострадали шестеро, опубликовал главк МВД по Волгоградской области. На кадрах видно, что микроавтобус «Пежо» сильно разбит, грузовик почти цел. Медики спасают пострадавших. Движение на этом участке дороги на пересечении улиц Писемского и Саши Чекалина затруднено.

- Экипажи городской ГИБДД регулируют движение в ручном режиме, - рассказали в полиции региона.

На месте смертельной аварии с маршруткой в Кировском сейчас работает следственно-оперативная группа, эксперты-автотехники главка МВД. Кареты скорой помощи везут в больницы троих детей, двух женщин и мужчину. Все они были пассажирами маршрутки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.