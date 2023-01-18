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НовостиПолитика18 января 2023 12:47

Волгоградская облдума закупает конфеты с изображением эпизодов Сталинградской битвы

На кондитерские изделия готовы потратить около миллиона рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Регпарламент проводит закупку сладостей. Фото: Волгоградская областная дума.

Регпарламент проводит закупку сладостей. Фото: Волгоградская областная дума.

Волгоградская областная дума объявила электронный аукцион на покупку кондитерских изделий. Их будут дарить в качестве сувениров во время мероприятий регионального парламента. Дума закупает зефир, конфеты, шоколад. Некоторые сладости должны быть упакованы в коробки с изображением батальных сцен Сталинградской битвы и объектов Мамаева кургана.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, начальная цена торгов составляет 999 999 рублей. Победитель аукциона должен предоставить зефир в форме грибов в глазури, наборы конфет и шоколада, глазированные конфеты на основе пралине с добавлением жареного ореха фундука и вафельные конфеты, глазированные с добавлением цукатов.

350-граммовые наборы конфет должны быть упакованы в коробки с изображением объектов Мамаева кургана, в том числе скульптуры «Родина-мать зовет!». 540-граммовые наборы сладостей победитель аукциона упакует в коробки, на которых будут присутствовать элементы архитектуры Волгограда. на 425-граммовые наборы конфет нанесут изображения батальных сцен Сталинградской битвы и портреты героев битвы на Волге.

Поставщик будет обязан поставить безопасный товар. У зефира срок годности должен составлять 45 суток, у остальных сладостей – 90 суток. Заявки для участия в аукционе принимаются до 23 января.