Волгоградская облдума закупает конфеты с изображением эпизодов Сталинградской битвы

Регпарламент проводит закупку сладостей. Фото: Волгоградская областная дума.

Волгоградская областная дума объявила электронный аукцион на покупку кондитерских изделий. Их будут дарить в качестве сувениров во время мероприятий регионального парламента. Дума закупает зефир, конфеты, шоколад. Некоторые сладости должны быть упакованы в коробки с изображением батальных сцен Сталинградской битвы и объектов Мамаева кургана.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, начальная цена торгов составляет 999 999 рублей. Победитель аукциона должен предоставить зефир в форме грибов в глазури, наборы конфет и шоколада, глазированные конфеты на основе пралине с добавлением жареного ореха фундука и вафельные конфеты, глазированные с добавлением цукатов.

350-граммовые наборы конфет должны быть упакованы в коробки с изображением объектов Мамаева кургана, в том числе скульптуры «Родина-мать зовет!». 540-граммовые наборы сладостей победитель аукциона упакует в коробки, на которых будут присутствовать элементы архитектуры Волгограда. на 425-граммовые наборы конфет нанесут изображения батальных сцен Сталинградской битвы и портреты героев битвы на Волге.

Поставщик будет обязан поставить безопасный товар. У зефира срок годности должен составлять 45 суток, у остальных сладостей – 90 суток. Заявки для участия в аукционе принимаются до 23 января.