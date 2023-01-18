Под Волгоградом браконьеру грозит 2 года тюрьмы за охоту на зайца «из-под фар» Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Среднеахтубинского района возбудила уголовное дело на 39-летнего браконьера за убийство зайца-русака незаконным способом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 18 января мужчина задержали сотрудники ГАИ недалеко от хутора Булгаков. В его «Ниве» нашли труп животного, добытого запрещенным методом – так называемой «охотой из-под фар». Подозреваемый использовал в ночное время лампу-фары, а затем убил зайца, даже не выходя из салона машины.

- У волгоградца изъяты два охотничьих гладкоствольных ружья «МП-155» и «ИЖ-27М», а также 35 патронов 12 калибра, - уточнили в областной полиции.

На мужчину возбудили «уголовное дело по статье Незаконная охота». Ущерб природе составил около 10 тысяч рублей. браконьеру грозит до 2 лет тюрьмы.