В Волгограде задержали мошенников 17 и 19 лет, обманывавших пенсионеров

СК возбудил уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники следственного комитета Волгоградской области расследуют уголовное дело в отношении двух мошенников 17 и 19 лет, которые обманывали наивных пенсионеров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, 17 января сотрудники волгоградской полиции и ФСБ задержали сообщников с поличным – они обманом получили 385 тысяч рублей от 84-летней женщины.

Подозреваемые рассказали, что один из них ранее познакомился с неизвестным лицом, который предложил легкий заработок – забирать деньги у пожилых людей. Тех предварительно вводили в заблуждение по старой схеме. Стариков обманывали, якобы их родные попали в ДТП и требуется крупная сумма, чтобы избежать уголовное ответственности. Таим образом молодые люди отняли деньги у еще двух пенсионеров из Волжского. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается, - уточнили в областном следкоме.