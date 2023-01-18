Под Волгоградом в лесу насмерть замерз 48-летний мужчина

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следком проводит проверку по факту обнаружения тела 48-летнего мужчины из Михайловского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, жителя Михайловки нашел очевидец в 3,5 километрах от города в лесном массиве. Он и обратился в правоохранительные органы.

Личность погибшего удалось установить. По предварительной информации, у него не было постоянного места жительства, мужчина вел бродяжнический образ жизни.

- Предварительная причина смерти - переохлаждение организма, криминальный характер смерти отсутствует. Организована проверка, - уточнили в пресс-службе областного следкома.