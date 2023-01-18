В Волгограде на видео попало избиение и ограбление у автосервиса

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 24-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о грабеже. Неизвестный избил его и забрал золотую цепочку, после чего скрылся. Произошло это у автосервиса в Красноармейском районе, где работает пострадавший. Волгоградец запомнил номер и машину, на которой приехал грабитель, и сообщил это полицейским, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент избиения попал на камеру видеонаблюдения.

Напавшего грабителя задержали инспекторы ГИБДД. Подозреваемым оказался 27-летний житель Волгоградской области. Он вместе с друзьями приехал в автосервис, где между ним и автослесарем произошел конфликт, который перерос в драку. Во время разборок подозреваемый сорвал золотую цепочку и скрылся.

- В содеянном подозреваемый сознался, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», - добавили в региональной полиции.

Молодому мужчине грозит до семи лет колонии.