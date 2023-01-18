В Волгограде умер ветеран ФССП Юрий Холостенко

Фото: пресс-служба регионального УФССП.

В Волгограде умер ветеран регионального УФССП Юрий Холостенко. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ведомства, полковник внутренней службы судебных приставов посвятил работе более 20 лет жизни. За долгий стаж Юрий Иванович занимал разные должности, в частности, руководящие. Перед выходом на пенсию Холостенко работал главным инспектором отдела организации исполнительного розыска.

- Юрия Ивановича отличала бесконечная преданность выбранному делу и служению людям. Он был отзывчивым, чутким коллегой, всегда протягивал руку помощи, поддерживал не только словом, но и делом, - отметили коллеги.

Юрия Холостенко помнят, как энергичного, жизнерадостного человека, преданного своему делу. Редакция «КП-Волгоград» присоединяется к соболезнованиям в связи с безвременной кончиной ветерана УФССП.