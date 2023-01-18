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НовостиОбщество18 января 2023 7:18

Более 260 тысяч волгоградцев получили компенсацию на оплату услуг ЖКХ и за капремонт

Некоторые категории жителей имеют право на 50-100-процентную компенсацию
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Частичную или полную компенсацию за оплату ЖКУ или капремонта могут оформить некоторые категории волгоградцев

Частичную или полную компенсацию за оплату ЖКУ или капремонта могут оформить некоторые категории волгоградцев

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области более 260 тысяч жителей в 2022 году получили компенсацию на оплату услуг ЖКХ. Среди них 33,8 тысяч пенсионеров вернули частично или целиком деньги, потраченные на оплату за капитальный ремонт. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомсоцзащиты.

На 50% компенсации за ЖКУ могут рассчитывать ветераны труда и боевых действий, инвалиды первой и второй групп, жертвы политических репрессий, ликвидаторы последний аварии на ЧАЭС, труженики тыла, вдовы и инвалиды Великой Отечественной войны, жители осажденного Сталинграда. 50% могут вернуть с оплаты за капитальный ремонт одинокие жители региона старше 70 лет и пожилые, проживающие с пенсионерами или инвалидами первой и второй групп. 100-процентная компенсация предусмотрена для волгоградцев старше 80 лет.

Получить подробную информацию и оформить компенсацию можно в центре соцзащиты по месту жительства или в офисах МФЦ.