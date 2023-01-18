Более 260 тысяч волгоградцев получили компенсацию на оплату услуг ЖКХ и за капремонт

Частичную или полную компенсацию за оплату ЖКУ или капремонта могут оформить некоторые категории волгоградцев Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области более 260 тысяч жителей в 2022 году получили компенсацию на оплату услуг ЖКХ. Среди них 33,8 тысяч пенсионеров вернули частично или целиком деньги, потраченные на оплату за капитальный ремонт. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомсоцзащиты.

На 50% компенсации за ЖКУ могут рассчитывать ветераны труда и боевых действий, инвалиды первой и второй групп, жертвы политических репрессий, ликвидаторы последний аварии на ЧАЭС, труженики тыла, вдовы и инвалиды Великой Отечественной войны, жители осажденного Сталинграда. 50% могут вернуть с оплаты за капитальный ремонт одинокие жители региона старше 70 лет и пожилые, проживающие с пенсионерами или инвалидами первой и второй групп. 100-процентная компенсация предусмотрена для волгоградцев старше 80 лет.

Получить подробную информацию и оформить компенсацию можно в центре соцзащиты по месту жительства или в офисах МФЦ.