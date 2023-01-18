В центре Волгограда в столкновении «Рено» и «Дэу» пострадала 22-летняя пассажирка

Девушку госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 17 января, в ДТП в Центральном районе Волгограда пострадала 22-летняя пассажирка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 15.10 часов. 34-летняя женщина за рулем «Рено Колеос» выезжала из двора на улице Кубанской в сторону Донецкой.

- На перекрестке равнозначных дорог не предоставила преимущество в движении автомашине «Дэу Нексия» под управлением 32-летнего водителя, который двигался со стороны Новороссийской в сторону Рокоссовского, - уточнили в пресс-службе областного главка МВД.

В итоге машины столкнулись. Пострадавшая девушка находилась в салоне «Нексии». Ее увезли в медучреждение с места аварии.