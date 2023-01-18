Автослесарь из Волгограда перевел мошеннику 100 тысяч рублей за липовый лодочный мотор

В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают афериста. Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело после обращения 28-летнего жителя Советского района, ставшего жертвой мошенника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УМВД, несколько дней назад молодой мужчина, работающий автослесарем, нашел в интернете объявление о продаже лодочного мотора «Ямаха» стоимостью почти 100 тысяч рублей. Волгоградец связался с продавцом и договорился о сделке. Тот попросил перевести полную оплату за товар через мобильное приложение.

- Доверчивый мужчина перевел на указанный расчетный счет 98500 рублей, после чего потенциальный продавец перестал выходить на связь. С заявлением о мошенничестве потерпевший обратился в полицию, - рассказали в городском УМВД.

В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают афериста. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Жителей региона призывают не доверять незнакомцам и не переводить средства сомнительным лицам.