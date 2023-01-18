В Волжском прохожий спас трех умирающих на улице мужчин

Одному мужчине потребовалась госпитализация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 17 января, житель Волжского спас трех умирающих на улице мужчин. Как рассказал сам участник случившегося, в тот день он ехал мимо многоэтажного дома №79 на улице Дружбы и увидел трех приятелей, которым было плохо. Волжанин поспешил к ним на помощь. Двое мужчин уже лежали, а второй еле стоял на ногах.

«Когда я подошел, один из них было сине-фиолетовый. Я положил ему под голову куртку, он начал розоветь. Скорая его потом на ноги поставила, а второго на носилках увезли», - написал в соцсетях житель Волжского.

- Доставленному накануне из Волжского в больницу № 25 мужчине оказана необходимая помощь. В связи с отказом от продолжения стационарного лечения мужчина будет выписан с рекомендациями под амбулаторное наблюдение, - уточнили в пресс-службе облздрава.