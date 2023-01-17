В Волгограде 18 января электричество отключат в трех районах

3 района города частично останутся без света в среду Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде под плановое отключение электричества 18 января попадут 3 района. Однако их обесточат частично. Свет в среду будет отсутствовать в течение 8-9 часов на десяти улицах города. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», временно электроснабжения не будет в Дзержинском, Ворошиловском и Кировском районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся жители домов на ул. Полины Осипенко, 6, 8, 18, ул. Семигорской, 3, ул. Васильсурской, ул. Городнянской, ул. Кубанской, ул. Игарской, с 8.00 до 17.00 – на ул. Землячки, 50, 52, 54, 86, 88. В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Буханцева, 2, 2а, 2б. В Кировском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Кипарисовой, 8-18, ул. Тростниковой, 13-27, 14-32.