Под Волгоградом переживший радиацию на ЧАЭС мужчина из-за ошибки остался без соцвыплат

Прокуратура помогла восстановить права жителя региона Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прокуратура Волгоградской области помогла 69-летнему жителю Фроловского района восстановить выплаты как гражданину, подвергшемуся радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, почти полгода назад из-за технической ошибки деньги перестали поступать на счет пенсионера. Он пытался узнать, в чем причина, но так и не дождавшись ответа пошел в прокуратуру. Лишь после вмешательства и проверки удалось восстановить социальные права мужчина.

- По результатам проверки внесено представление об устранении выявленных нарушений в адрес управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ, по итогам рассмотрения которого заявителю выплачены в полном объеме положенные по закону денежные средства, - уточнили в прокуратуре.