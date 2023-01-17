Под Волгоградом мужчина погасил долг и отработал 60 часов, чтобы уехать за границу

Приставы запретили должнику покидать страну

Судебные приставы Николаевского района Волгоградской области принудили местного жителя погасить небольшой долг, который он несмотря ни на какие меры не желал отдавать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП региона, мужчина задолжал 11 тысяч рублей, к этому за период неуплаты прибавились штраф в размере 1 тысячи и 60 часов обязательных работ. Но ничего не действовало. Тогда пристав ограничил выезд из страны.

- Мужчина как раз планировал погостить у родственников за рубежом, и когда понял, что выехать с долгами не получится, полностью погасил имевшуюся задолженность вместе с исполнительским сбором и отработал назначенное судом наказание. Теперь для заграничной поездки нет никаких препятствий, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что в прошлом году судебные приставы вынесли более 257 тысяч постановлений о запрете на выезд из России. Это на 6,2% выше, чем в 2021 году.