Под Волгоградом в горящем доме погибла супружеская пара

Фото: ГУ МЧС по региону.

Во вторник, 17 января, в поселке Привольный Светлоярского района в сгоревшем доме нашли тела супругов 67 и 73 лет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в пять утра, когда мужчина и женщина спали. На место выехали расчеты 49-й пожарно-спасательной части

- В деревянном доме размером горели домашние вещи на площади 48 квадратных метров. Пожарные ликвидировали горение в 07.05 часов. К сожалению, есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо следить за состояние электропроводки и приборов, не курить в доме. В случае ЧП необходимо звонить по номеру «101».