Волгоградец избил в магазине мужчину за кашель и получил 1,5 года колонии

Решение суда не вступило в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгограде огласили приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло потерю глаза. 45-летний мужчина избил в сетевом магазине волгоградца, который закашлял в очереди. Пострадавший получил различные травмы и лишился глаза. Напавший мужчина получил срок в колонии, об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

12 февраля 2022 года мужчина стоял в очереди в сетевом магазине, он услышал, как сзади него закашлял мужчина, который был в медицинской маске. Сам же фигурант уголовного дела был без маски, он в грубой форме стал требовать прекратить кашлять и избил его руками и ногами по голове. 53-летний потерпевший получил телесные повреждения, из-за которых ему удалили глазное яблоко с правой стороны.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СО-3 Следственного управления УМВД по Волгограду. Вину напавший мужчина полностью признал. Дзержинский районный суд наказал его лишением свободы сроком на 1,5 года в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.