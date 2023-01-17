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НовостиПроисшествия17 января 2023 8:49

В массовом ДТП с «КАМАЗом» на трассе в Волгоградской области погиб 31-летний водитель

Погибший сам спровоцировал страшную аварию
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области вечером 16 января произошло смертельное ДТП. В 21.30 на трассе «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск» в Котельниковском районе 37-летний водитель машины «ВАЗ-21102» выехал на встречную полосу, где врезался в «КАМАЗ» с полуприцепом. Водитель грузовика потерял управление из-за оторвавшегося переднего левого колеса, оказался на встречной полосе и протаранил Chery Tiggo. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

От полученных травм на месте происшествия скончался водитель отечественной легковушки.