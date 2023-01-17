В массовом ДТП с «КАМАЗом» на трассе в Волгоградской области погиб 31-летний водитель

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области вечером 16 января произошло смертельное ДТП. В 21.30 на трассе «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск» в Котельниковском районе 37-летний водитель машины «ВАЗ-21102» выехал на встречную полосу, где врезался в «КАМАЗ» с полуприцепом. Водитель грузовика потерял управление из-за оторвавшегося переднего левого колеса, оказался на встречной полосе и протаранил Chery Tiggo. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

От полученных травм на месте происшествия скончался водитель отечественной легковушки.