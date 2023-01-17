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НовостиПроисшествия17 января 2023 8:05

Под Волгоградом судят женщину, зарезавшую из-за обиды спящего сожителя

Женщина нанесла мужчине 12 ударов ножом
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Дело направили в суд.

Дело направили в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 января прокуратура направила в Волгоградский областной суд уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Михайловки, которая из-за обиды нанесла спящему сожителю 12 ножевых ранений. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, женщину обвиняют по статье 105 УК РФ (убийство).

Преступление произошло 13 декабря 2021 года. Обвиняемая поссорилась с любимым, дождалась, когда он уснет, и схватилась за нож. Она знала, что мужчина не окажет сопротивления, а потом намеренно ударила множество раз в область груди. Несчастный скончался на месте от полученных травм.

- Вину в содеянном женщина не признала, выдвинув версию о превышении пределов необходимой обороны. Однако данная версия опровергается собранными по делу доказательствами, - уточнили в областной прокуратуре.

Уголовное дело расследовали сотрудники регионального СУ СКР. Сейчас женщина под стражей, ей грозит до 20 лет тюрьмы.