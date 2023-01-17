20 тысяч жителей Волгоградской области решили найти новую работу в 2023 году

Волгоградцы ищут новую работу. Фото: Антон ФОКИН

17 января служба исследований hh.ru проанализировала рынок резюме жителей Волгоградской области и пришла к выводу, что 20 тысяч волгоградцев хотят найти новую работу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в специалисты онлайн-платформы, в России сменить сферу деятельности решили полтора миллиона граждан.

48% соискателей указали, что срочно ищут новую работу, 31% готовы рассмотреть подходящие вакансии, 2% уже нашли место, а 1% - приступил к работе. Остальные не указали статус поиска.

- Чаще всего январские соискатели ищут работу менеджерами по продажам, администраторами, продавцами, водителями, бухгалтерами, менеджерами по работе с партнерами, секретарями, инженерами, программистами, офис-менеджерами, экономистами, юристами, - прокомментировала аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.