Волгоградских чиновников наказали за неверные сведения в декларациях о доходах

Чиновники внесли неверные сведения о доходах Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде двоих чиновников наказали за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области предоставили неверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Это выяснилось во время проверки волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве.

Председателю облкомприроды было внесено представление для устранения нарушений закона. Чиновников, которые предоставили неверные сведения в декларациях, привлекли к ответственности.