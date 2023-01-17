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НовостиПолитика17 января 2023 6:25

Волгоградских чиновников наказали за неверные сведения в декларациях о доходах

Закон нарушили сотрудники облкомприроды
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Чиновники внесли неверные сведения о доходах

Чиновники внесли неверные сведения о доходах

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде двоих чиновников наказали за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области предоставили неверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Это выяснилось во время проверки волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве.

Председателю облкомприроды было внесено представление для устранения нарушений закона. Чиновников, которые предоставили неверные сведения в декларациях, привлекли к ответственности.