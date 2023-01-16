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НовостиОбщество16 января 2023 14:01

В Волгоградской области 17 января ожидаются снег и морозы

Синоптики также обещают туман, гололед
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Во вторник в Волгограде будет снег.

Во вторник в Волгограде будет снег.

Фото: Юлия Данильченко

Во вторник, 17 января, в Волгоградской области ожидаются осадки и морозная погода. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального МЧС с ссылкой н синоптиков Гидрометцентра, в этот день будут снег и морось, а также туман и гололед. Ночью температура воздуха опустится до 3...-8 градусов, а в северных районах до -9...-14. Днем температура повысится до -1...-6.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, чтобы не попасть в аварию, а также не парковать машины на обочинах во время снегопада - они мешают спецтехнике расчищать трассы.

Учитывая, что порывы ветра во вторник достигнут 11 метров секунду, будет довольно холодно, поэтому лучше утеплиться. Кстати, такая погода сохранится до Крещения – синоптики обещают - 3 градуса холода.