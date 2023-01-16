Росгвардейцам в Волгоградской области утвердили ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей

В документе поясняется, кто именно из сотрудников будет получать премию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области некоторым сотрудникам Росгвардии установили ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление 13 января подписал губернатор Андрей Бочаров. Документ начал действовать с 1 января 2023 года.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление, премии выплачиваются дежурным группы обеспечения служебной деятельности нарядов полиции, заместителям командира взвода, командирам отделения, старшинам группы материально-технического обеспечения, старшим полицейским, полицейским и стажерам. Выплата полагается пропорционально времени фактического выполнения росгвардейцами обязанностей указанных должностей за месяц.

Уполномоченным на осуществление ежемесячной премии определен региональный комитет социальной защиты населения. Сообщается, что постановление утверждено в соответствии с указом президента Российской Федерации.