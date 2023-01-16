Дизайн-сессии Сбера: цифровая трансформация Волгоградского региона

Фото: пресс- служба Сбербанка

Не только в Москве, Петербурге, но и других российских регионах приходит осознание того что, что цифровые технологии становятся ключевыми драйверами в повышении эффективности государственного управления и работы конкретных отраслей экономики и социальной сферы. В конечном счете все это ведет к улучшению качества жизни жителей регионов.

В реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года. как центр компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и сторона соглашения с Правительством РФ о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект» активно участвует Сбер. По его инициативе в российских регионах проходят специальные форумы и встречи.

Дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта состоялась и в Волгограде.

Организаторами проекта выступили Сбер совместно с администрацией Волгоградской области. Участниками дизайн-сессии стали руководители банка и органов власти Волгоградской области, г. Волгограда и г. Волжского. В формате работы круглых столов эксперты и гости рассмотрели примеры практик в сфере цифровизации госуправления, здравоохранения, экологии, образования, а также создания цифровых сервисов для граждан, влияющих на качество жизни.

Фото: пресс- служба Сбербанка

Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко рассказал, что Сбер активно занимается разработкой и совершенствованием технологий искусственного интеллекта и цифровизацией процессов. «Множество решений мы применяем в своей операционной деятельности и видим, что благодаря этому бесшовность клиентского пути и надёжность банковских севисов значительно улучшаются», прокомментировал он.

– На дизайн-сессии в Волгограде, мы вместе с администрацией региона обсудили проекты, которые можно масштабировать за счет интеграции лучших практик Сбера». Александр Анащенко высказал уверенность, что это позволит существенно повысить уровень государственных услуг и улучшить качество жизни жителей Волгоградской области.

Главным модератором проекта выступил Владимир Авербах, старший управляющий директор, начальник управления Национального развития AI Сбербанка.

«Переход на современную модель государственного управления с использованием машинного обучения и больших данных – одна из приоритетных задач, сформулированных Президентом на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022. Такой переход невозможен без ИИ-трансформации регионов. Волгоградская область сейчас в авангарде трансформации, и мы рады возможности делиться накопленной экспертизой и опытом», - прокомментировал он.

По итогам работы участники мероприятия совместно с AI экспертами в области искусственного интеллекта (Sber AI) подготовили кейсы применения ИИ в конкретных сферах жизнедеятельности региона.