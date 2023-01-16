Компания волгоградцев чуть не задушила своего знакомого за не накрытый стол

Каждому из обвиняемых грозит до десяти лет колонии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде направили в суд уголовное дело на трех мужчин, которые обвиняются в разбойном нападении. Ранее судимые 28-ми, 29-ти и 32-х летние волгоградцы ночью 16 сентября 2022 года приехали на дачу к своему знакомому, который спал и не встретил их. Компания разозлилась, что к их приезду не был накрыт стол, за это она потребовала от хозяина дачи деньги и ценное имущество. Приехавшие в гости получили отказ, после чего начали душить знакомого полотенцем, пока тот не потерял сознание. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Поняв, что наличных в доме нет, мужчины потребовали у очнувшегося хозяина перевести им деньги на счет с мобильного банка, но потерпевший перевел все имевшиеся у него средства работодателю, - отметили в прокуратуре.

В итоге компания рецидивистов забрала у знакомого сотовый телефон и уехала. Расследование уголовного дела проводили СО-6 Следственного управления УМВД России по Волгограду. Обвиняемые вину признали частично. Прокуратура направила материалы с утвержденным обвинением в Советский районный суд города. Каждому из трех волгоградцев, которые находятся в СИЗО, грозит до десяти лет колонии.