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НовостиПроисшествия16 января 2023 13:02

Компания волгоградцев чуть не задушила своего знакомого за не накрытый стол

Троих ранее судимых жителей Волгограда теперь ждет суд
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Каждому из обвиняемых грозит до десяти лет колонии

Каждому из обвиняемых грозит до десяти лет колонии

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде направили в суд уголовное дело на трех мужчин, которые обвиняются в разбойном нападении. Ранее судимые 28-ми, 29-ти и 32-х летние волгоградцы ночью 16 сентября 2022 года приехали на дачу к своему знакомому, который спал и не встретил их. Компания разозлилась, что к их приезду не был накрыт стол, за это она потребовала от хозяина дачи деньги и ценное имущество. Приехавшие в гости получили отказ, после чего начали душить знакомого полотенцем, пока тот не потерял сознание. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Поняв, что наличных в доме нет, мужчины потребовали у очнувшегося хозяина перевести им деньги на счет с мобильного банка, но потерпевший перевел все имевшиеся у него средства работодателю, - отметили в прокуратуре.

В итоге компания рецидивистов забрала у знакомого сотовый телефон и уехала. Расследование уголовного дела проводили СО-6 Следственного управления УМВД России по Волгограду. Обвиняемые вину признали частично. Прокуратура направила материалы с утвержденным обвинением в Советский районный суд города. Каждому из трех волгоградцев, которые находятся в СИЗО, грозит до десяти лет колонии.