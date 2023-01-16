В Волгограде волонтеры спасли от верной смерти дорогостоящую американскую булли

Фото: волонтеры приюта «Дино»

В Волгограде волонтеры приюта «Дино» спасли жизнь собаке породы американская булли, которую заводчик купил для разведения, но почему-то решил отказаться. Стоимость такого животного – от 50 тысяч рублей. Но зоозащитники взяли Санту (так зовут питомца) вовсе не из-за происхождения. Собака могла остаться на улице и погибнуть.

- Позвонил владелец, сказал срочно нужно отдать породистую (документов и клейма нет, но все признаки породы на месте) американскую булли. Он заводчик мелких декоративных собак, взял булли, а потом разочаровался и посадил её в уличный холодный вольер, - пояснили волонтеры «Дино».

Зоозащитники представили, какую «дальнейшую судьбу ей смогут придумать» нынешние владельцы, и поспешили забрать Санту к себе. В будущем собаке будут искать любящих хозяев, но перед этим с животным поработает кинолог.