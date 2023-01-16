Волгоградская область отправила в зону СВО квадрокоптеры и теплое снаряжение

Перчатки, сапоги и спецоборудование отправили бойцам. Фото: АВО

Волгоградская область отправила в зону СВО очередную партию оборудования и спецснаряжения по заявке от бойцов. На средства фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу» для военных закупили средства связи, зарядные устройства, фонари. Также в посылке теплая обувь и защитные костюмы, спальные мешки и коврики. Из перечисленных в фонд 540 миллионов на сегодня на закупки направили уже 400 миллионов рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Плюс к этому активисты ОНФ передали бойцам в зону проведения спецоперации два квадрокоптера, а также шерстяные вязаные носки, собранные волгоградцами теплые вещи и не менее теплые письма от школьников.