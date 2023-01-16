В Волгограде на парковке у «Мармелада» приставы арестовали 5 машин должников

Приставы арестовали машины должников. Фото: Антон ФОКИН

Судебный приставы Волгограда арестовали 5 машин должников на парковке у ТРК «Мармелад». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по региону, общая задолженность составила более 3 миллионов рублей.

- К примеру, владелец только одного из арестованных автомобилей имеет долги на сумму свыше 700 тыс. рублей, другой водитель накопил более 60 неоплаченных штрафов ГИБДД, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Арест автомобиля вынудил одного из должников прямо на месте оплатить 70 тысяч рублей налоговым платежам. А вот «ласточки» остальных увезли на хранение до тех пор, пока волгоградцы не погасят крупные долги.