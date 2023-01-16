Опыт матчей чемпионата мира используется при подготовке 80-летия Сталинградской Победы

Подготовку ко 2 февраля и обеспечение безопасности обсудили на заседании оперштаба Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вопросы обеспечения безопасности во время празднования 80-летния Сталинградской Победы обсудили на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Участие в совещании приняли руководители профильных органов власти, силовых, правоохранительных и надзорных ведомств, ветераны и общественники. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в региональной администрации.

В оставшиеся до 2 февраля дни были поставлены задачи подготовить в срок все торжественные мероприятия, организовать встречи гостей и проработать мероприятия по комплексной безопасности участников, зрителей празднеств.

- Поставленные задачи решаются в тесном взаимодействии с федеральным оргкомитетом, с Правительством РФ, с правоохранительными органами и специальными службами, с их территориальными подразделениями, - отметил губернатор.

Андрей Бочаров заявил, что подготовка к 80-летию Сталинградской Победы проводится с учетом опыта организации 75-летнего юбилея разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинграде, 75-летия Великой Победы, матчей чемпионата мира по футболу. Для обеспечения безопасности будут использоваться возможности «Безопасного города», «Системы 112».

- Участники совещания доложили о готовности по основным направлениям, - добавили в обладмине.

Напомним, губернатор предложил сделать выходными 1 и 2 февраля 2023 года.