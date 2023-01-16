600 тысяч жителей Волгоградской области получили проиндексированные на 4,8% пенсии Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Более 600 тысяч жителей Волгоградской области с 1 января 2023 года получили проиндексированные на 4,8% пенсии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Социального фонда России, в среднем выплаты выросли на 842 рубля.

В фонде отметили, что обращаться за перерасчетом не нужно – индексация проводится автоматически. Причем неработающим пенсионерам региона проиндексированные выплаты поступили на счета досрочно – в декабре 2022 года.

- У каждого человека прибавка после индексации индивидуальна: она зависит от размера получаемой пенсии. Всего повышение страховой пенсии по старости затронуло 598 тысяч неработающих пенсионеров Волгоградской области, чьи пенсии в среднем увеличились на 842,55 рубля, - уточнили в ведомстве.