Волгоградцу дали 9 лет колонии особого режима за содействие терроризму

Мужчину осудили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 января в Южном военном суде вынесли приговор уроженцу Волгограда Олегу Саплину, обвиняемому в торговле наркотиками и участии в террористической организации. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе военсуда, с 10 мая по 6 июня 2022 года осужденный вербовал граждан для участия в деятельности международной запрещенной террористической организации «Исламское государство»*.

Позднее Саплин связался с наркоторговцами и ради легкого заработка решил распространять запрещенные вещества. Мужчину обвинили в нарушении нескольких тяжких статей УК РФ.

- В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, - уточнили в пресс-службе Южного военсуда.

*запрещённая в РФ террористическая организация