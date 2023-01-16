В Волгоградской области директор стройфирмы развел коммерческие организации на 8 млн рублей

Директор фирмы забирал деньги, но не выполнял условия контрактов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волжский городской суд поступило уголовное дело на генерального директора ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг» Николая Сахненко. Коммерсанта обвиняют в мошенничестве. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Сахненко заключал с коммерческими организациями контракты на поставку металлических панелей с утеплением. При этом работы должны были оплачиваться заранее. Генеральный директор получал деньги, но строительные материалы не поставлял. По версии следствия, было похищено более 8 миллионов рублей. Мужчина вину не признал. 26 января по уголовному делу пройдет судебное заседание.