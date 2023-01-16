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НовостиПроисшествия16 января 2023 8:40

В Волгоградской области директор стройфирмы развел коммерческие организации на 8 млн рублей

Коммерсант обманывал компании при поставке металлических панелей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Директор фирмы забирал деньги, но не выполнял условия контрактов

Директор фирмы забирал деньги, но не выполнял условия контрактов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волжский городской суд поступило уголовное дело на генерального директора ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг» Николая Сахненко. Коммерсанта обвиняют в мошенничестве. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Сахненко заключал с коммерческими организациями контракты на поставку металлических панелей с утеплением. При этом работы должны были оплачиваться заранее. Генеральный директор получал деньги, но строительные материалы не поставлял. По версии следствия, было похищено более 8 миллионов рублей. Мужчина вину не признал. 26 января по уголовному делу пройдет судебное заседание.