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НовостиПроисшествия16 января 2023 8:36

Полиция Волгограда разыскивает лихача на «Приоре», сбившем 22-летнюю девушку

Очевидцев просят обратиться в УМВД
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция Волгограда разыскивает лихача на «Приоре», сбившем 22-летнюю девушку

Полиция Волгограда разыскивает лихача на «Приоре», сбившем 22-летнюю девушку

Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгоградка разыскивает неизвестного водителя, который 15 января за рулем «Лады Приоры» сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места аварии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городского УМВД, авария произошла примерно в 19.30 часов на улице Малиновского №4. Автомобилист ехал в сторону проспекта Университетского.

- Он совершил наезд на 22-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в медицинское учреждение, - уточнили в полиции.

Очевидцев дорожного происшествия просят сообщить любую важную информацию по номерам: 02 или 93-21-31, 93-77-75 (дежурная часть).