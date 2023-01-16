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НовостиПроисшествия16 января 2023 7:55

Пожар в частном доме попал на видео в Волгоградской области

Пожарным быстро удалось потушить пламя
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Пожар вспыхнул вечером 15 января. Фото: Архив "КП".

Пожар вспыхнул вечером 15 января. Фото: Архив "КП".

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Камышине вечером 15 января загорелся частный дом и пристройка. Очевидцы происшествия сняли пожар на улице Гороховской на видео. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 19.20.

В частном доме и пристройке горели вещи на площади 36 квадратных метров. Пожарным удалось быстро справиться с огнем. Сотрудники 28-й пожарно-спасательной части потушили пожар в 19.33.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - отметили в спасательном ведомстве.