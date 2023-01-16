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НовостиОбщество16 января 2023 7:52

Прокуратура помогла инвалиду из Волгограда бесплатно получить лекарство за 400 тысяч

35-летней женщине для этого пришлось обратиться в надзорное ведомство
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура помогла инвалиду из Волгограда бесплатно получить лекарство за 400 тысяч

Прокуратура помогла инвалиду из Волгограда бесплатно получить лекарство за 400 тысяч

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Советский районный суд Волгограда поддержал требования прокуратуры обеспечить 35-летнюю женщину-инвалида 3 группы дорогостоящим лекарством, которое по закону полагалось ей бесплатно. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, стоимость одной упаковки препарата, рассчитанной на месяц, стоит более 400 тысяч рублей. Выдавать жизненно важное лекарство отказались, поэтому волгоградка была вынуждена обратиться в прокуратуру.

- В целях защиты прав инвалида прокуратурой Краснооктябрьского района в суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на комитет здравоохранения обеспечить инвалида 3 группы лекарственным препаратом согласно медицинским показаниям, - пояснили в прокуратуре.

Служитель Фемиды тоже встал на защиту женщины-инвалида. Сразу после решения суда волгоградке выдали необходимое лекарство.