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НовостиПроисшествия16 января 2023 7:43

Под Волгоградом лихач на «Рено» насмерть сбил 44-летнего пешехода

Мужчина умер на месте аварии
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пешеход умер на месте ДТП.

Пешеход умер на месте ДТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельное ДТП произошло 15 января примерно в шесть утра на трассе в Иловлинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ранний час 61-летний водитель «Рено Логана» ехал по федеральной дороге Р-22 «Каспий» в сторону Москвы. На 886 километре мужчина не успел затормозить перед пешеходом, который выскочил на магистраль в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе областного главка МВД.

По данному факту организована проверка. Водителей и пешеходов призывают соблюдать ПДД.