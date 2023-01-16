Под Волгоградом лихач на «Рено» насмерть сбил 44-летнего пешехода

Пешеход умер на месте ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельное ДТП произошло 15 января примерно в шесть утра на трассе в Иловлинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ранний час 61-летний водитель «Рено Логана» ехал по федеральной дороге Р-22 «Каспий» в сторону Москвы. На 886 километре мужчина не успел затормозить перед пешеходом, который выскочил на магистраль в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе областного главка МВД.

По данному факту организована проверка. Водителей и пешеходов призывают соблюдать ПДД.