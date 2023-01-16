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НовостиЗдоровье16 января 2023 7:39

Штамм ковида «кракен» пугает жителей Волгограда меньше омикрона

Новые штамм коронавируса не вызывает большие беспокойства у волгоградцев
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцев "кракен" пока не сильно обеспокоил

Волгоградцев "кракен" пока не сильно обеспокоил

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Волгограда не обеспокоились из-за появления нового штамма коронавируса, который получил название «кракен». Из-за омикрона волгоградцы переживали больше. «Кракен» пугает только каждого десятого горожанина, а меньше всего из-за него беспокоятся антипрививочники. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали аналитики SuperJob.

Не боятся «кракена» два из трех волгоградцев. Вызывает он опасения у 17% горожан, которые проходили вакцинацию от коронавируса более полугода назад. Среди участвующих в опросе 8% были те, кто делал прививку менее шести месяцев назад. Среди тех, кто вообще не вакцинировался, боятся «кракена» 6%.

Жители Волгограда уверены, что новые штаммы ковида хоть и более заразные, но менее летальны.

Отметим, случаи нового штамма коронавируса уже выявили в России. В Волгоградской области заболевших «кракеном» нет.