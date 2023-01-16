Под Волгоградом на ферме нашли партию опасного молока

Партия молочной продукции не попала в магазины. Фото: Ксения Высотина

16 января Россельхознадзор Волгоградской области сообщил о приостановке регистрации сельхозпредприятия АО «Им. Кирова» из Старополтавского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного органа, во время мониторинга систему «Меркурий» специалисты ведомства обнаружили грубые нарушении со стороны работников фермы при оформлении ветеринарных сопроводительных документов.

- Мониторинговой группой ведомства установлено, что уполномоченным лицом на предприятии АО «им. Кирова» в ФГИС «Меркурий» оформлены эВСД на сырое охлажденное молоко без указания сырья, - уточнили в ведомстве.

Как уточнили в областном Россельхознадзоре, предприятие нарушило требования законодательства, в том числе о безопасности молочной продукции. Регистрацию АО решили временно приостановить до устранения всех нарушений.