За месяц волгоградцы 96 раз пожаловались в Роспотребнадзор Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор Волгоградской области подвел итоги горячей линии за декабрь 2022 года. всего за месяц в ведомство обратилось 96 жителей региона с жалобами на различные нарушения.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного органа, чаще всего волгоградцы жаловались на нарушения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Таких обращений поступило 48. Из них 20 человек рассказали о плохих условиях проживания в МКД, 10 – о низком качестве продуктов, 7 пожаловались ан питьевую воду, 6 на условия обучения детей, 2 – на общепиты.

Также люди рассказывали о случаях нарушения прав потребителей (33 обращения). В частности, на некачественные продовольственные (1) и продовольственные товары (26), нарушения в сфере ЖКХ (4) и другие.