16 января без света останутся жители четырех районов Волгограда

Электричество отключат на время профилактических работ Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 16 января, на некоторых улицах Советского, Дзержинского, Кировского и Краснооктябрьского районов Волгограда не будет электричества. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Россети Юг», в этот день специалисты проведут профилактические работы.

В Советском районе свет отключат на улице Мариупольской №10, 12, 14 с 9 до 17, Чебышева №31, 36 с 9 до полуночи, Запорожской №3 с 9 до 00.

В Дзержинском районе с 9 до 00 электричества не будет на улице Университетской №1-9, 9а, 11, 2-6, 6а, 8-12, с 9 до 17 на Тупасинской 1-11, 2а, 2б, 2, 2-10, Докучаева №1, 1а, 1б, 1г, 1д, 1-11, 2, 4-24, Толбухина 21-31, 31а, Зеленогорской №13, 17, с 9 до 00 на Савкина №13, Пирогова №12а.

В Кировском районе с 9 до полуночи света не будет на улице Кипарисовой №8-16 и Тростниковой №13-27. В Краснооктябрьском без электричества останутся жители домов на переулках Арартском и Охотничьем, 2 Спортивной.