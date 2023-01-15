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НовостиОбщество15 января 2023 15:07

16 января без света останутся жители четырех районов Волгограда

Электричество отключат на время профилактических работ
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Электричество отключат на время профилактических работ

Электричество отключат на время профилактических работ

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 16 января, на некоторых улицах Советского, Дзержинского, Кировского и Краснооктябрьского районов Волгограда не будет электричества. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Россети Юг», в этот день специалисты проведут профилактические работы.

В Советском районе свет отключат на улице Мариупольской №10, 12, 14 с 9 до 17, Чебышева №31, 36 с 9 до полуночи, Запорожской №3 с 9 до 00.

В Дзержинском районе с 9 до 00 электричества не будет на улице Университетской №1-9, 9а, 11, 2-6, 6а, 8-12, с 9 до 17 на Тупасинской 1-11, 2а, 2б, 2, 2-10, Докучаева №1, 1а, 1б, 1г, 1д, 1-11, 2, 4-24, Толбухина 21-31, 31а, Зеленогорской №13, 17, с 9 до 00 на Савкина №13, Пирогова №12а.

В Кировском районе с 9 до полуночи света не будет на улице Кипарисовой №8-16 и Тростниковой №13-27. В Краснооктябрьском без электричества останутся жители домов на переулках Арартском и Охотничьем, 2 Спортивной.