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НовостиОбщество15 января 2023 13:29

С 1 февраля в Волгоградской области на 11,9% проиндексируют выплаты и пособия

Как сообщили в Минтруде РФ, индексация коснется 40 выплат
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Как сообщили в Минтруде РФ, индексация коснется 40 выплат

Как сообщили в Минтруде РФ, индексация коснется 40 выплат

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 февраля 2023 года в Волгоградской области проиндексируют выплаты и пособия на 11,9%. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Минтруда РФ, индексация затронет все регионы страны и будет равна росту фактической инфляции. Речь о 40 видах выплат. Так, увеличится размер единовременного пособия при рождении ребенка, маткапитал, разные виды соцподдержки и другие.

Как сообщили в ведомстве, маткапитал на первого ребенка в этом году вырастет на 62,5 тысяч рублей и составит 587 тысяч рублей. За второго малыша волгоградские родители получат на 82,5 тысяч рублей больше - 775,6 тысяч.