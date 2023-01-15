Актер из Волгограда Данил Корсаков погиб в страшной аварии в Карелии

Фото: с личной страницы ВК Данила Корсакова.

Стало известно о трагической гибели артиста Данила Корсакова рассказали его коллеги из волгоградского НЭТа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе театра, жизнь артиста оборвалась 10 января при трагических обстоятельствах. Данил вместе с друзьями ехали по карельскому шоссе, из-за непогоды «Шкода» вылетела на полосу встречного движения и врезалась в КамАЗ. Все четверо погибли на месте. Известно, что жертвы аварии работали в одном коллективе – они были танцора и преподавателями школ Summertime Swing и «Ивара

- В 2008 году Данил поступил в мастерскую НЭТа. Будучи студентом, был задействован в спектаклях театра. После окончания института искусств и культуры совмещал работу артиста и звукорежиссера в НЭТе. Прослужив театру 10 лет, он продолжил свой творческий путь в Санкт-Петербурге, - рассказали коллег из НЭТа.

Данила помнят, как жизнерадостного, доброго, позитивного человека. Редакция «КП-Волгоград» выражает соболезнования родным погибшего.