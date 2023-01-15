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НовостиОбщество15 января 2023 11:14

В Волгограде последствия снегопада устраняют 70 единиц спецтехники

Дорожники убирают главные улицы города-героя и тротуары
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде последствия снегопада устраняют 70 единиц спецтехники

В Волгограде последствия снегопада устраняют 70 единиц спецтехники

Фото: Юлия Данильченко

15 января последствия снегопада в Волгограде устраняют 70 единиц спецтехники. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, на базах есть резерв машин, которые готовы в кратчайшие сроки при необходимости усилить группировку в полтора раза.

Рабочие чистят главные городские дороги – Первую, Вторую и Третью продольные, и примыкающие улицы, где наибольший автомобильный трафик. После этого дорожники приступят к уборке второстепенных магистралей.

- Обработка пешеходных зон на придомовых территориях осуществляется сотрудниками УК. Места общего пользования от снега расчищают в том числе при помощи средств малой механизации, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Водителей просят не бросать личные машины на обочинах, чтобы не мешать уборке дорог.